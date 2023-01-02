«اقتصادية الشيوخ» لـ أحمد الطاهري: وثيقة ملكية الدولة تشاركية ولن تتغير

قال الدكتور أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة تشاركية، ولم تخرج عن الحكومة المصرية منفردة، ولكن كانت بمشاركة كل اللجان النوعية داخل مجلسي النواب والشيوخ في جلسات استماع داخل مجلس الوزراء، والمناقشة شملت التوقيتات والقطاعات التي سنتخارج منها، والتوجهات، وكيف يكون هناك دليل سياسات حاكم لتنفيذ هذه الوثيقة؟

وجود ملحقات للوثيقة

وأضاف نجاتي، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ولسه هيبقى فيه ملحقات للوثيقة ومعدلات زمنية، وكان فيه استماع لرجال الأعمال، والمصنعين، فكل الأطراف أو أصحاب المصالح كانوا موجودين».

وتابع أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: «الوثيقة تشاركية، ووصلت أن مجلس الوزراء عمل أبلكيشن يسمح للشباب في الجامعات وأي شخص لديه معلومة أو طرح يقدمه على المسودة الأولى».

وثيقة تاريخية ودستور اقتصادي

واستطرد: «هل الوثيقة هي المصباح السحري والحل الأمثل؟ نقدر نقول إنها بداية الانطلاق نحو تحرك من الحكومة مدروس وصاحب مؤشرات قياس، وهي وثيقة تاريخية، وأصبحت دستورا اقتصاديا وستنطبق عليه الحكومة الحالية، ومن يأتي بعدها وهو أمر مهم لوجود الاستقرار».