أحمد الطاهري: إطلاق «صنايعية مصر» قريبا على dmc.. حالة خاصة جدا مش مجرد برنامج

نشر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منشور جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الطاهري: البرنامج مزيج ممتع من النوستالجيا والعبقرية

وكتب الطاهري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «صنايعية مصر، حالة خاصة جدا مش مجرد برنامج، مزيج ممتع من النوستالجيا والعبقرية المصرية وخلاصة إخلاص البشر ناس كتير جهدهم وإخلاصهم وصنعتهم تركت علامة فى حياتنا، مبروك للأستاذ عمر طاهر وكل القائمين على البرنامج، البرنامج ينطلق قريبا على شاشة dmc».