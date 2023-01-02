خبيرة جزائرية لـ قناة القاهرة الإخبارية: التغيرات المناخية تفاقمت في 2022

قالت المهندسة وسام سعيدي، الخبيرة الاقتصادية من الجزائر، إن أزمة التغيرات المناخية تفاقمت عام 2022 وأثرت بدورها على العالم أجمع، من حدوث فيضانات تسببت في مقتل وتشريد الآلاف، إلى أزمة الجفاف التي ضربت القرن الإفريقي، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.

أزمات الاقتصاد العالمي والبيئة

وأضافت «سعيدي»، أن أزمات الاقتصاد العالمي مرتبطة بالبيئة، والضرر الذي يسببه تغير المناخ على الاقتصاد يعد مأساة بسبب التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية التي تتجاوز توقعات كل دول العالم، فإخفاق الدول في تخفيض انبعاثات الكربون والتحكم في درجات الحرارة يعد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

مخرجات مؤتمر المناخ

وأشارت الخبيرة الاقتصادية من الجزائر إلى أن أهم مخرجات مؤتمر المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ هو تأسيس صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، موضحة أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار سيساعد الدول الفقيرة على انتهاج الطرق المتجددة في توليد الطاقة النظيفة.