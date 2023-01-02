أستاذ مناخ: أفريقيا تحتاج تمويلات ضخمة لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن هناك عواملا تؤثر في المناخ مثل الموقع الجغرافي والتضاريس، فضلا عن التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن التضاريس في أفريقيا تختلف عن القارات الأخرى، كما أن موقعها الجغرافي ينعكس على درجات الحرارة في معظم أراضيها، متابعًا أن تلك المناطق الصحراوية بها التجمع المداري الذي ينتج عنه سقوط أمطارا غزيرة ولا نستطيع الاستفادة منها في تلك الدول.

أفريقيا تحتاج إلى التنمية المستدامة

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر ضائية «اكسترا نيوز»، أن أفريقيا تحتاج بشدة إلى التنمية المستدامة التي تتطلب تمويلات ضخمة للغاية لمواجهة التغيرات المناخية، بعكس الدول الصناعية التي تستفيد من هطول الأمطار بها وتحولها لأنهار وغيرها، إلى جانب قدرتها على حماية نفسها من موجات الحرارة والبرودة الشديدة.

أفريقيا أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن أفريقيا أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية، لذلك نحتاج تنمية مستدامة وتكنولوجيا حديثة من أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى تمويل اقتصادي كبير لإقامة مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية واستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

وتابع، أن المشروعات التي تُقام على أراضي مصر تحتاج إلى تمويلات ضخمة، لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس، مشيرًا إلى نجاح مصر في تدشين تلك المشروعات ولكن نحتاج لإنتاجها بشكل يومي.