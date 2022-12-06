سفينة «لوجوس هوب» تزور بورسعيد في يناير.. تحمل 10 آلاف كتاب بمختلف الفنون

منذ ما يزيد على 50 عاما، تقدم سفينة «لوجوس هوب» خدماتها الثقافية والترفيهية وسط البحار وفي جو فريد، إذ زارت أكثر من 1500 ميناء، وحضر ملايين الأشخاص من بينهم أطفال مؤتمرات وفعاليات على متنها، وأبحرت السفينة في الوطن العربي ورست في ميناء أبوظبي 3 مرات وليبيا، عُمان وقطر والبحرين، وزارها العديد من الأشخاص.

وزارات سفينة لوجوس هوب مصر في عام 2010، وتسلك رحلتها من قبرص مستعدة للوصول إلى مصر لترسوا في ميناء بورسعيد، بدءًا من 4 لـ 23 يناير 2022، بعد توقف 12 عامًا، وتتزامن هذه الزيارة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في شهر يناير خلال إجازة منتصف العام، ما يمكن الطلاب والعائلة من قضاء أجازة ثقافية سعيدة في منتصف العام.

متطوعون من 60 دولة يعملون على متن السفينة لنشر الثقافة

ويعمل على تشغيل السفينة متطوعون من 60 دولة، للقضاء على محو الأمية، ونشر الوعي الاجتماعي والتعليم والتعاون بين الثقافات، ويذهبون إلى المناطق المحيطة بالقرب من رسيان السفينة لتقديم المساعدة والرعاية المجتمعية، بمشاركة متطوعين من تلك المجتمعات لبث الأمل بين الناس.

وتدير مؤسسة GBA Ships الألمانية الخيرية سفينة «لوجوس هوب»، ويشرف على أنشطتها مجلس إدارة خارجي، لتحقيق مشاركة المعرفة والمساعدة والأمل، وترعاها بعض الشركات والجمعيات وتوفر لها الدعم.

سفينة لوجوس هوب الثقافية تلتزم بالاتفاقيات البحرية

أسطول سفن GBA مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية، وتلتزم بالقواعد والاتفاقيات البحرية، ويمكن لأي شخص زيارة السفينة في الفترة التي ترسو فيها بمصر، بمقابل يورو واحد لأي شخص في الفئة العمرية من 13 لـ 65 عاما، ما يعادل 26 جنيها مصريًا، بينما يدخل مجانًا من تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

وتشمل سفينة لوجوس هوب، أكثر من 10 آلاف كتاب في مختلف العلوم والفنون، فهي أكبر معرض عائم للكتاب، وتباع بأسعار في متناول الجميع، وزيارتها فرصة مناسبة للعائلة، حيث يوجد بها متنزه لاستكشاف البحر وعرض تعريفي بالسفينة، ويمكن تناول الأيس كريم والمشروبات والوجبات الخفيفة في المقهى الخاص بها.