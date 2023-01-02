تكليف الدكتور حسين كساب مديرا لمرفق بورسعيد

أصدر الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية قرارا بتكليف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بالعمل مديراً لمرفق بورسعيد إلى جانب عمله في الإسماعيلية.

وشغل الدكتور حسين كساب منصب مدير فرع الإسماعيلية، قبل شهرين بعد العمل مديراً لفرع اسعاف بورسعيد لمدة 4 سنوات متواصلة خلال فترة عمله بالمرفق.

كساب قائدا للأطقم الطبية في المؤتمرات الطبية

وشغل الدكتور حسين كساب منصب مدير الأطقم الطبية في العديد من المؤتمرات والفاعليات الهامة علي مدار السنوات الماضية أبرزها قمة المناخ والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ إلي جانب مؤتمرات شباب العالم وعدة مؤتمرات مصرية.

الإسماعيلية تتسلم 14 سيارة إسعاف جديدة

تسلمت محافظة الإسماعيلية، في يونيو الماضي، 14 سيارة اسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المخصصة للطوارئ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليرتفع عدد السيارات إلي 120 سيارة في المحافظة.

وتضم السيارات كافة الإمكانيات من جهاز تنفس صناعي، وغرفة عناية مركزة متطورة ، وجهاز إنعاش قلبي رئوي، وجهاز صدمات ومونيتور، وجهاز رسم قلب لتعمل في نطاق المدينة والمراكز.