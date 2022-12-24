وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب العصلوجي

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، مركز شباب كفر الحصر بمدينة ومركز الزقازيق، أثناء جولة لزيارة عددا من المنشآت الشبابية والرياضية في مراكز ومدن المحافظة في صحبة عددا من القيادات والمجتمع المدني.

وزير الرياضة يتفقد عددا من المراكز

وأوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، يتفقد رفقة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور ممدوح عبد العظيم، عددا من المنشآت الشبابية في مراكز الشباب في المدن الزقازيق، أبو كبير وكفر صقر وفاقوس، خلال جولة تفقدية.

وسلطت أسماء عبد العظيم، الضوء على زيارة الوزير أشرف لعدد من المنشآت الشبابية في مراكز ومدن محافظة الشرقية، خلال السبت الماضي، لكل من مراكز الشباب في مدن أبو حماد وبلبيس والزقازيق.

دوري كرة القدم النسائية

وانطلقت وقتئذ فعاليات دوري كرة القدم النسائية في مركز شباب أبو حماد، وبعدها استأنف الوزير رفقة المحافظ باقي الجولة لزيارة مركز شباب بلبيس، فيما شهد انطلاق ملتقى توظيف الشباب بذات المركز لتوفير فرص عمل للمواطنين، واستأنف الجولة بزيارة مركز شباب العصلوجي في الزقازيق.

وذكرت المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، أن الزيارة اختتمت في قاعة المؤتمرات الكبرى في جامعة الزقازيق بفعاليات منتدى شباب شرق الدلتا، في حضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ الشرقية والدقهلية ودمياط.