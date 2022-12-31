وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان الملعب المتعدد بنادي القناطر الخيرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، الملعب القانوني المطور بالنجيل الصناعي والملعب المتعدد بنادي القناطر الخيرية، وتفقد مشروع إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بالنادي الجاري تنفيذه بنظام حق الانتفاع.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية احتفالية عروض مراكز الفنون داخل النادي، وفقرة إنشاد ديني، وعروض رياضية لفرق الكاراتيه والتايكوندو والجمباز.

عوائد اقتصادية 410 ملايين جنيه

واختتمت الاحتفالية بتسليم مجموعة من الدراجات الهوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، ضمن مبادرة «دراجتك .. صحتك» التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، وتساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للفرد.

كما أعلن وزير الشباب والرياضة عن تنفيذ 103 مشروعات استثمارية داخل 90 مركز شباب و13 ناديا رياضيا على مستوى محافظة القليوبية، بإجمالي عوائد اقتصادية تبلغ 410 ملايين جنيه بواقع 250 مليون تكلفة إنشائية، و160 مليون جنيه قيمة إيجارية تعود للمنشآت الشبابية والرياضية نظير تأجير تلك المشروعات بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والضوابط المحددة.

استثمار طاقات الشباب

فيما أشار محافظ القليوبية إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم، مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

رافق الوزير خلال الجولة داخل نادي القناطر الخيرية مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية، منهم النائب درويش مرعي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومن قيادات الوزارة اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر، مساعد الوزير، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد القوصي، معاون الوزير.