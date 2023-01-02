وزير الرياضة يشيد بتكريم نادي الزمالك لعدد من نماذج «قادرون باختلاف» 

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تكريمه لمجموعة من شباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة الذين شاركوا في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت تحت رعاية وبتشريف السيد رئيس الجمهورية.

دور الأندية الرياضية الشعبية

وثمّن وزير الشباب والرياضة، دور الأندية الرياضية وفي مقدمتها الزمالك والأهلي على التواصل مع شباب ذوي الهمم، والعمل على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، ودعمهم معنوياً من خلال لقاء مسئولي تلك الأندية بهم، وتشجيعهم على مواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

تكثيف المشروعات والبرامج المقدمة للأندية

ويتابع الدكتور أشرف صبحي بشكل دوري الآليات التنفيذية للتكليفات التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، من حيث تكثيف المشروعات والبرامج المقدمة لهم، ودراسة عمل العضويات لذوي الهمم بمراكز الشباب، وتشجيع الأندية على الإتاحة لذوي الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة، والتنسيق بشأن مبادرة «رفقاء قادرون»، مع الوزارات المعنية بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعاً مع مجموعة من قيادات الوزارة، لمتابعة التكليفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، في نسختها الرابعة، وبمشاركة الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحث الوزير الآليات التنفيذية المتعلقة بالعضويات وإتاحة الاستخدام لذوي الهمم بمراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية في مختلف المحافظات، والتوسع في البرامج والأنشطة المقدمة لهم، والاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف المشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي إلى إطلاق مجموعة من المبادرات خلال الأيام المقبلة ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس لمزيد من الإتاحة والدمج لذوى الهمم في مختلف البرامج، مع التوسع في إقامة مراكز التخاطب في مراكز الشباب وفقاً للتقسيم الجغرافي، وأنشطة الهوايات الفنية والثقافية لذوي الهمم.