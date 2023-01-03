نقيب الأسنان يكشف تفاصيل توزيع «البنج» عبر التطبيق الإلكتروني الجديد

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنَّه تمّ فتح الحجز للبنج على التطبيق الإلكتروني الجديد للنقابة، موضحة أنَّ البنج المتاح هو «بنج إسكندرية وآرت فارم».

وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنَّه يتابع توزيع البنج من خلال التطبيق، إذ تمّ تسجيل 11 ألف طبيب على المنظومة من كل المحافظات، مبينًا أنَّه بدأ فتح باب الحجز للدفعة الثانية المفرج عنها، وفي خلال 36 ساعة تمّ حجز 5400 علبة من أطباء في كل المحافظات، كما تمّ التواصل لتوفير كمية من البنج من خلال شركه المهن والنقابة الفرعية، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.

وأضاف نقيب أطباء الأسنان، إلى أنَّه تمّ توزيع 4620 علبة الأسبوع الماضي، تمّ تسليمها إلى الأطباء عدا 27 طبيبًا، تأخرت إلى هذا الأسبوع نظرًا لقصور الكمية المستلمة عن الكمية المطروحة.

وأعلن أنَّه من المتوقع أن يتم فتح الباب مرة أخرى الأسبوع القادم لمن استلم من قبل للحجز مرة اخري وذلك حسب الكميات المفرج عنها، كما سيتم بدء الحجز للطلاب والامتياز الأسبوع المقبل، بواقع علبة كل 3 أشهر من بنج شركة إسكندرية.

وأوضح نقيب الأسنان أنَّه تعذر استلام البنج من الشركة المصرية نظرًا لإجازة البنوك أمس واستحالة تحويل المبلغ، وعليه بدأ الاستلام أمس، وبدء الشحن لمن حجز بداية من اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أنَّ الأطباء الذين تواصلوا مع النقابة وطلبوا إيصال إلكتروني، سيتم فيه التحديث الجديد ووضع علامة للضغط عليها في حالة الرغبة في الحصول علي فاتورة إلكترونية، كما أنَّ الأطباء الذين استلموا في التوزيع الأول، وجار العمل على احتساب الفرق ورده إلى محفظتهم بعد يوم 15 يناير وذلك بعد إنهاء الحسابات بين شركة الشحن و التطبيق.

خطوات حل أزمة نقص البنج

وأكّد أنَّه جار استمرار التفاوض مع هيئة الشراء الموحد والشركة المصرية لزيادة الخصم وذلك لإعفاء الأطباء مصروفات الدفع الالكتروني، وتحمل جزء من ثمن الشحن إذا أمكن، لافتًا إلى أنَّه جار سرعة الربط مع الصيدليات التابعة للشركة المصرية ليتمكّن الأطباء من الحجز علي المنظومة واستلام البنج من الصيدلية والدفع النقدي في الصيدلية للبنج فقط دون أي مصروفات أخرى.