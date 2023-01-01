عضو «العفو الرئاسي» لـ نشأت الديهي: الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين خلال الفترة المقبلة

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة للغاية، ولهذا كانت هناك عمليات مواجهة مع كل من يريد النيل من هذا الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة خلال الاستقرار تقوم بإعادة النظر والإفراج عن الشباب الذين لم تتورط أيديهم في الدماء، وإعادة دمجهم مرة أخرى للمجتمع.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوس عنهم، ورعاية المفرج عنهم، من خلال التواصل معهم، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على معالجة هذه التحديات لكل حالة حتى لا يجري ترك هؤلاء الشباب دون دمج وفرص عمل تمكنهم من المعيشة بشكل جيد.

إرساء التسامح داخل المجتمع المصري

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على إرساء التسامح داخل المجتمع المصري، ولم شمل جميع الأطراف، وإعطاء رسالة طمأنة للجميع من خلال العفو المتتالي عن المحبوسين، ما لم يتورطوا في اعمال إرهابية.