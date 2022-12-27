أستاذ علوم سياسية لـ نشأت الديهي: الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة في 2023

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يعيش مرحلة من الـ«لا يقين» منذ عامين، والعام المقبل سيشهد أيضًا قدر كبير من الـ«لا يقين»، مشيرًا إلى أن عام 2023، سيشهد امتدادا للكثير من الأزمات، خاصة الأزمة الروسية، وأي قدر من التهدئة، فسيكون في إطار الاستعداد لمعركة كبيرة، ومن الأرجح أن يحدث تصعيد في هذه الأزمة، خاصة أن كل طرف يرى أن لديه القدرة على الوصول إلى كل ما يريد، وقبل الوصول إلى طاولة المفاوضات.

التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية

وتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن العام المقبل سيشهد أيضًا استمرار التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، رغم حدوث قدر من التوافق بين أمريكا والصين في بعض القضايا، لافتَا إلى أنه لا يعتقد حدوث غزو صيني إلى تايوان، والوصول إلى صراع حافة الهاوية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن أثار الأزمة الروسية الأوكرانية، ستظل مستمرة العام المقبل، خاصة على المستوى الاقتصادي، فالعالم يشهد ارتفاع أسعار بصورة لم تحدث من قبل، وهناك حيرة من الاقتصاديين في كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

ولفت إلى أن سعر الفائدة في أمريكا قبل الأزمة الروسية، كان أقل من 1%، ومع نهاية العام وصل لـ4.5%، ورغم ذلك التضخم مستمر، متوقعًا استمرار موجة اليمين المتطرف في الغرب، بعد ظهوره في إيطاليا، مع ضعف فكرة المشروع الأوروبي، والعودة للتركيز على الدولة الوطنية.