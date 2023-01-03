الإعلامي أحمد مختار لـ إيمان الحصري: العمل بماسبيرو كان حلما حققته دون واسطة

قال الإعلامي أحمد مختار، إن العمل بماسبيرو كان حلما، بل مجرد رؤية مبنى التليفزيون ومعرفة أنه بوابة للشهرة مغرٍ لأي شاب في جيلي.

وأضاف مختار خلال استضافته ببرنامج مساء dmc الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc: «معرفة إن الناس بتخرج منه مشهورة وبتتعرف، كان شيء مغري جدا، ولم أتخيل يوما ما أني سأكون منهم، وكان هناك إعلان عن مسابقة والغريب أني قبلت دون أي وساطة من أحد».

وتابع: «برنامج (أماني وأغاني) كان نقلة لي، وكنت أقدم قبله برنامج اسمه (شباب سيناء) وكان مهما للغاية، وكانت لسه سيناء راجعلنا وكنا نحاول ربطها بالوطن، و(أماني وأغاني) أما جه كسر الدنيا، ومكناش عارفين دا حصل إزاي وكان يعرض الساعة 2 مساء، والناس ترجع بسرعة من المدرسة عشان يشوفوه».

واستطرد: «كان حظنا كويس إن الفضائيات لم تبدأ، بخلاف الفضائية المصرية التي كان يعرض برنامج (أماني وأغاني) عليها، وفي فترة لاحقة زرت تونس ودبي وكان الناس عارفني من البرنامج، لأنهم مكنوش بيشوفوا أي حاجة غير أغاني وأماني».

وأوضح: «مكناش بنطلع في البرنامج بشكل رسمي، وكان المواطن هو النجم بتاعنا، وكان أي حد بيطلع في البرنامج كان أهله وجرانه بيعرفوا ويبقى مشهور جدا، وأما كنا بنروح قرية كنا بنستقبل استقبال الفاتحين، وكان حظنا كويس بالعمل مهع معدين ومخرجين وكما رؤساءنا كانوا مديينك كل الحرية للعمل، ويتابعوا من بعيد لو عملنا حاجة غلط ويقومونا».