يسرا لـ إيمان الحصري: وحيد حامد أسطورة لن تتكرر.. ولم نستفد منه بالشكل الكافي

قالت الفنانة يسرا إنها شرفت بالعمل مع الكاتب الراحل وحيد حامد: «شرف عظيم إني كنت جزء من حياة الكاتب الكبير وحيد حامد، مع كل الزخم الفني اللي أعطهولنا لم نستفد منه، الراجل ده كان مليان حاجات عمره ما اتكلم فيها ولسه كان قدامه كتير يقوله».

رؤية مستقبلية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc تعليقا على الذكرى الثانية لرحيله: «خوفه وحبه للبلد وتفانيه كان كبيرا للغاية، وحيد حامد أسطورة مش هتتكرر تاني وإنسان له رؤية مستقبلية، ولم نستفد من وحيد حامد بشكل كافٍ وكان أمامه الكثير، وكان صديق وأخ وأب وصاحب، ومفيش أي كلام يوفيه حقه».

وحيد حامد لن يتكرر

وتابعت: «كنت أتمنى تسجيل كل لحظة وكل كلمة ليه وأتعمق فيها وأعيشها، هذا الرجل والمفكر العظيم والكاتب الرائع والفلاح الأصيل اللي طور نفسه وأحب البلد بجنون لن يتكرر وصعب نلاقي ناس زيه تاني، طالما هو على حق كان عارف أن ربنا هينصره، وحيد حامد كان فيه مزايا كتير عمرنا ما هنلاقي زيها تاني».