7 إرشادات لتجنب مخاطر البرق في فصل الشتاء.. ابتعدوا عن الأسوار الحديدية

أصدرت محافظة المنيا، إرشادات ونصائح عامة للمواطنين لتجنب مخاطر الأمطار والبرق في حال حدوث تقلبات جوية مفاجئة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

إرشادات لتجنب الأمطار والبرق المحتمل

1- عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية أثناء حدوث البرق.

2- عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

3- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

4- الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

5- الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات أثناء حركة الرياح وسقوط الأمطار.

6- تجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح.

7- الاتصال بأرقام غرف العمليات وخدمة المواطنين للبلاغات.

أرقام غرف العمليات والطوارئ وخدمة المواطنين

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز لمواجهة أي ظروف طارئة ناتجة عن سقوط الأمطار، مناشدا المواطنين بضرورة إتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أرقاما هاتفية للاستفسار وتلقي البلاغات من المواطنين تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، وهي: الخط الساخن 114، وغرفة العمليات الرئيسية 0862320001- 0862342200، وبوابة الشكاوي الحكومية 16528، وخدمة المواطنين 01100585052.

وكلف محافظ المنيا، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة إتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.