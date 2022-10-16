«الأرصاد» تنشر فيديوهات عن الطقس في الإسكندرية: البرق يضرب سماء المدينة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من الفيديوهات من مدينة الإسكندرية يظهر فيها البرق، والذي أضاء السماء كأنها في وضح النهار بواسطة، مساء السبت، عدسات عدد من المتابعين للصفحة.

ونشرت الصفحة فيديو من منطقة رشدي في الإسكندرية معلقة: «البرق يضئ سماء الإسكندرية منطقة رشدي»، وعلقت على فيديو آخر: «البرق يضئ سماء الإسكندرية - سيدى جابر».

وشهدت عددًا من المدن الساحلية والوجه البحري حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط للأمطار متفاوتة الشدة، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه التقلبات طبيعية في فصل الخريف، والتباين في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، حيث تتسم فترات النهار بأجواء دافئة بينما فترات الليل تميل إلى البرودة.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار مستمر حتى فترات الصباح بشكل متفاوت من منطقة لأخرى، ومع تقدم ساعات النهار تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، منوهة أن الحالة الجوية مستمرة حتى الإثنين، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولفتت أن درجات الحرارة تشهد اليوم الأحد انخفاضا بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 28 لـ 27 درجة مئوية في النهار، بينما الصغرى ما بين 20 لـ21 درجة مئوية، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا، خاصة أن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة.