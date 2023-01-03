باتمان والجوكر ومازنجر.. «أحمد» مصور يعيد اكتشاف أبطال الطفولة

«انطلق يا مازنجر»، من أبرز الجمل التي سمعها جيل الثمانينيات في أفلام الكارتون، ومطاردات الجوكر وباتمان، من أهم ذكريات الطفولة التي عاشها الكثير، الأمر الذي جعل المصور أحمد دون يسعى لإحياء ذكريات الطفولة مرة أخرى من خلال إعادة تمثيل تلك الشخصيات من جديد.

نعيد ذكريات الطفولة للشباب

وقال «دون» أنه حاول من خلال استخدام الكاميرا محاكاة الشخصيات الشهيرة التي أثرت في فئة الشباب وشكلت وجدانهم ومحبتهم للعالم الأساطير والأبطال العالميين، مثل باتمان وسوبر مان وغيرهم.

وأوضح أنه حاول من خلال جلسات التصوير التي استغرقت ساعات إعادة إحياء تلك الشخصيات وعلى رأسهم «الجوكر» حيث قام باختيار شخص تتناسب سماته الشخصية مع الجوكر، ثم اختيار وترتيب الملابس، وأخيرًا الماكياج، ثم قام بتصوير الشخصية في شوارع المحروسة.

وأضاف أن فكرة جلسة التصوير «سيشن» تعتمد على تصوير الشخصية وردود فعل المارة بالشارع، الذين ينظرون للشخصية بذهول وأحيانًا بانجذاب خاصة الأطفال.

مغامرات باتمان والجوكر في جلسة تصوير

جلسة تصوير شخصية الجوكر لا تتم إلا من خلال تصوير البطل المنقذ والعدو الأول للشخص الشرير وهو باتمان، بحسب «دون»، مضيفًا أنه بعد عرض تلك الجلسات حصلت على تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، كما أن الجلسات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم طرح العديد من الجلسات بناءا على رغبة المتابعة من خلال الانتقال من هوليوود إلى الدراما الكورية بجلسة المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار» «Squid Game»، وغيرها من جلسات المحاكاة العالمية.