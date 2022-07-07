تفاصيل القبض على أدمن «باتمان حلوان»: يوجه له تهمة التحريض على الفوضى

كشفت مصادر أمنية تفاصيل معركة «باتمان حلوان»، وهي عبارة عن «هاشتاج» انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بين مجموعات الشباب، للدعوة لارتداء ملابس للتنكر فيها والتشاجر سويًا بين تلك الشباب من أجل تحديد «باتمان حلوان الحقيقي»، بحسب ما حدده القائمون على تلك الدعوات، وهم 4 شباب في بداية العقد الثالث من العمر، وأن الشباب الأربعة اتفقوا على تلك الفكرة من أجل استخدام تلك المنصة أو الحساب الإلكتروني باسم باتمان حلوان لأغراض تجارية والاستفادة منها في الإعلانات.

أدمن باتمان حلوان

وأضافت المصادر في حديثها لـ«الوطن» أن جهزة الأمن ألقت القبض على أدمن تلك الحسابات على «فيسبوك» وهو شاب عمره 22 سنة، وبسؤاله اعترف باشتراك 3 آخرين معه في الإعداد لتك الدعوات التي اطلقوا عليها «معركة باتمان حلوان» وأن الشباب حددوا يوم 13 أغسطس المقبل للتجمع في محيط محطة مترو حلوان بغرض التشاجروالتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية «معركة حلوان باتمان الحقيقي».

التحفظ على 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين

وكشفت المصادر أن المتهمين الذين أطلقوا تلك الدعوات بالتشاجر بملابس تنكرية ارتكبوا جريمة التحريض على نشر الفوضى وممارسة العنف الجماعي وغيرها من الجرائم التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون، وأن أجهزة الأمن تمكنت من مداهمة منازل المتهمين وألقي القبض عليهم وتم التحفظ على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تمهيدًا لفحصها لبيان الأغراض الحقيقية من إطلاق مثل هذه الدعوات التي تحرض على نشر الفوضى والعنف بين الشباب.

تفاصيل القبض على أدمن باتمان حلوان

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 شباب بتهمة الدعوى لتنظيم معركة بجوار محطة مترو الأنفاق في حلوان للتشاجر وهم يرتدون ملابس تنكرية بزعم تحديد لقب «باتمان حلوان»، وأنهم كانوا يخططون لاستخدام تلك المنصة أو الحساب الإلكتروني لنشر الإعلانات في منطقة حلوان مثل إعلانات المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وغير من المنشآت التجارية التي ترغب للترويج لمنتجاتها في حلوان.