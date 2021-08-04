جلسات عمل لأبطال «مينى بار» قبل استئناف تصوير الفيلم الأسبوع المقبل

يستأنف صناع فيلم «ميني بار»، تصوير المشاهد المتبقية خلال الأسبوع المقبل، ويعقدون جلسات عمل للاستقرار على التفاصيل النهائية.

فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي وصلاح عبدالله وأمينة

وقال الفنان نضال الشافعي، في تصريحات للصحفيين، إن الفيلم سيكون بمثابة ملحمة فنية، تجمع بين الأكشن والدراما والكوميديا، مع مزيج من التشويق والإثارة، مؤكدًا أنه يراهن على الشخصية التي يقدمها بـ«ميني بار»، وأنه سيكون بمثابة أفضل الأدوار التى يقدمها في مجال السينما، باعتبارها مغامرة فنية، مشيرًا إلى أن منتج فيلم «ميني بار» يراعي أدق التفاصيل الخاصة بالعمل، والمساهمة فى اختيار الممثلين أصحاب الكفاءة بعيدًا عن «الشللية».

وتوقف تصوير فيلم «ميني بار» منذ أكثر من عام والانتهاء من تصوير 40% من المشاهد، ولكن توقف بسبب تداعيات وانتشار فيروس كورونا.

فيلم «ميني بار»، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، محمد أوتاكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، المطرب العراقى محمد السالم، وعدد من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر علي ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر، الفيلم من إنتاج شركة آرت ميوزك للإنتاج الفني والسينمائي والتوزيع برئاسة مدحت سعد، استايلست أيمن بخيت ومدير التصوير وائل يوسف وديكور أسامه الشناوي ومستشار إعلامي حسام صلاح.