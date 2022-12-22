«الشمع النادر» مرض مناعي يغتال البراءة.. أعراضه تقشير الجلد ولا يمكن تشخيصه خلال الحمل

الأطفال هم رمز البراءة، ملامحهم الملائكية تسر الناظرين، وبشرتهم الصافية النضرة تبعث البهجة فى قلوب من يلامسونهم، لكن هذه الأجساد اللينة قد تصبح صيداً سهلاً لأمراض بعضها نادر مثل «الشمع النادر»، هذا المرض الذى يصنع غلافاً شمعياً يحول الجسد الطفولى الصافى إلى ما يشبه جسد السمكة المليئة بالقشور، وأعراض المرض قد تظهر بمجرد خروج الجنين من رحم الأم، أو خلال العام الأول لميلاده، وربما يصاحب ظهور القشور الجلدية ظهور جفن العين بشكل مقلوب وأحياناً يتكرر الأمر مع الشفاه.

«طفل الشمع» أو «مادة قشورية» وغيرها من التوصيفات هى مجرد أسماء يطلقها من يترصدون هذا المرض، لكن تسميته العلمية هى «collodion baby»، وهو مرض معروف لكنه نادر الحدوث، أحدث المصابين به طفل وُلد بمستشفى المحلة العام، وهى الحالة الأولى فى محافظة الغربية، لكنها ليست الأولى فى مصر، ووفقا لمصادر طبية استعانت بها «الوطن» فى تتبع هذا المرض وسبل علاجه عرفنا أن مسببات حدوثه وراثية ومناعية، اتفق الأطباء على إمكانية علاج هذا المرض، خاصة بين أصحاب الحالات البسيطة والمتوسطة، بوضع كريمات على الجسم للترطيب، معتبرين أن التشخيص المبكر والتوعية بطرق العلاج والرعاية هما أفضل الطرق لضمان تحقق الشفاء التام.