تحصين 104 آلاف رأس ماشيه ضد مرض الجلد العقدي بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور مدير الهيئة، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأربعاء ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى قري ومراكز المحافظة، بلغ 104 آلاف رأس ماشية.

كما يأتي ذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتي انطلقت في 22 يناير الماضي وتستمر لمدة شهر.

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة أثناء فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألفا من الضأن.

اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وتابع «أنور»، بأن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

التحصينات آمنة وفعالة

وناشد مسؤولو هيئة الطب البيطري بالمديرية بالغربية جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخري المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات وللضأن اثنين جنيهات وخمسة وسبعين قرشا.