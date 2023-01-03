دعوة أوروبية لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل

دعا «الاتحاد الأوروبي» كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل ولا رجعة فيه، وقال «الاتحاد» في بيان، إن التكتل يدعو «بيونج يانج» إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

«الاتحاد الأوروبي» يدعو إلى وقف التوترات العسكرية المتزايدة

كما دعا «الاتحاد الأوروبي»، كوريا الشمالية إلى وقف التوترات العسكرية المتزايدة بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار «المسيرات»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، «سول»، عدو واضح، داعيا لمضاعفة الجهد لإنتاج أسلحة قوية تتفوق على «واشنطن» والجارة الجنوبية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، إن بلاده لم تناقش تنفيذ مناورات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية في الوقت الراهن، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأمس الاثنين، أشار الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول» في مقابلة مع صحيفة «جوسون إلبو» المحلية، إلى أن بلاده تجري محادثات مع الجانب الأمريكي للتخطيط المشترك وإجراء التدريبات التي تشارك فيها القوات النووية الأمريكية لمواجهة التهديد النووي لـ«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كوريا الشمالية تعرض للدبلوماسيين الأجانب أوبرا «بحر الدم» الثورية

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عرض مقتطفات من «أوبرا بحر الدم» على الدبلوماسيين الأجانب في البلاد على خشبة المسرح الكبير في العاصمة «بيونج يانج» بمناسبة العام الجديد 2023.

وتروي «بحر الدم» الثورية حكاية أفراد إحدى الأسر الذين قرروا أثناء احتلال اليابان لكوريا، الانضمام إلى الشيوعيين وبدء النضال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن الأعمال الملونة تعكس الأفكار والمشاعر النبيلة والرائعة للشعب الشمالي الذي عمل جبهة موحدة في النضال من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية.