رئيس كوريا الشمالية يدعو لزيادة ترسانة بلاده النووية

دعا كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، إلى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية ردا على تهديدات الولايات المتحدة الجنوبية.

وقال كيم، إنه على بيونيجانج إنتاج أسلحة نووية تكتيكية بكميات كبيرة خلال تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات «ICBM» من شأنه أن يمنح الشمال قدرة هجوم مضاد سريع، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتأتي تعليقات كيم في نهاية العام الذي شهد نظامه يختبر صواريخ أكثر من أي وقت مضى في تاريخ كوريا الشمالية، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن نظريًا أن يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ أطلقت كوريا الشمالية أمس الأول، في اليوم السابع والثلاثين من تجاربها الصاروخية في 2022، ما لا يقل عن 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى من موقع جنوب بيونج يانج، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، وتبع ذلك اختبار آخر.

وقالت كوريا الشمالية، إن الاختبارات كانت على صاروخ متعدد الإطلاق MRL بقطر 600 ملم، بينما يبلغ حجم قطر معظم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجودة في الخدمة حول العالم 300 ملم، وذلك بحسب شبكة سي إن إن.

نشر 30 صاروخا إضافية

وقال كيم في خطابه، إن الصاروخ MRL جرى تقديمه لأول مرة قبل ثلاث سنوات، وزاد الإنتاج منذ أواخر أكتوبر 2022 لنشره، وأضاف في وقت لاحق، أنه سيتم نشر 30 صاروخا إضافية من 600 ملم MRL بالجيش في وقت واحد.

السلاح يستطيع التغلب على التضاريس المرتفعة

وقال كيم، إن السلاح يمكنه التغلب على التضاريس المرتفعة، والإصابة بدقة، كما أن كوريا الجنوبية في مجال الإصابة، ويمكن تحميله برؤوس حربية نووية تكتيكية، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية.