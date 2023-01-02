زعيم كوريا الشمالية يستهل 2023 بزيارة ضريح والده وجده

زار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، في أول نشاط عام علني في العام 2023، «قصر الشمس كومسوسان»، ضريح جده «كيم إيل سونج» ووالده «كيم جونج إيل» الراحلين.

واصطحب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، في الزيارة رئيس الوزراء، «كيم توك هون» وسكرتير الحزب للشؤون التنظيمية، «جو يونج وون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

أبناء كوريا الشمالية يشيدون بالزعيمين «إيل سونج» و«كيم جونج»

وقالت الوكالة الكورية الشمالية في بيان، إن كل أبناء كوريا الشمالية، يشيدون بالزعيمين العظيمين «كيم إيل سونج» و«كيم جونج إيل»، ووفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ووضعت سلال من الزهور على تماثيل القادة الكوريين الشماليين، نيابة عن «كيم جونج أون»، واللجنة المركزية لحزب «العمال الكوري» الحاكم، ومجلس الوزراء، وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

وفي سياق متصل، التقط زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، صورا مع المشاركين في المؤتمر التاسع لـ«اتحاد الأطفال الكوري» الذي افتتح الأسبوع الماضي في العاصمة «بيونج يانج» لأول مرة منذ 5 سنوات.

كوريا الجنوبية: «واشنطن» غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية

وفي وقت سابق، وصف الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، الجارة الجنوبية بأنها بلا شك عدو، فيما قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، إن بلاده تجري محادثات مع «واشنطن» لتنفيذ مناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة التهديدات النووية لـ«بيونج يانج»، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «جوسيون إلبو» الكورية الجنوبية، إن فكرة توفير الولايات المتحدة الأمريكية مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لبلاده ليست كافية لطمأنة الرأي العام في «سول».

وأشار «يول»، إلى الحكومة الأمريكية تتفهم ذلك أيضًا إلى حد ما، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار «يول»، إلى أن «واشنطن» غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية، مضيفا حول ما إذا كان لديه خطط لعقد قمة مع الزعيم الشمالي، «كيم جونج أون»: «لا شك في ذلك».

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن على الطرفين البدء بالحوار حول القضايا الإنسانية، وفتح الباب للتواصل والحوار بين الجارتين.