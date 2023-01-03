اتفاق أمريكي- كوري جنوبي على ردع الجارة الشمالية

قال مسؤول أمريكي، إن بلاده وكوريا الجنوبية، متفقتان على ردع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تقوم بإجراء مناورات نووية مشتركة مع «سول» لأنها ليست قوة نووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، إن «بيونج يانج» تقوم بتصعيد وتهديدات متزايدة.

بايدن ينفي مناقشة «واشنطن» و«سول» تدريبات نووية مشتركة

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي،«يون سيو يول»، إن «سول» و« واشنطن» تجريان محادثات بشأن تبادل المعلومات والتنفيذ المشترك للخطط المتعلقة بالأصول النووية الأمريكية، بعد نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن البلدين ناقشا تدريبات نووية مشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشار إلى أن بلاده لا تجري مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة، ردا على التهديدات من جانب «بيونج يانج»، وقالت الرئاسة «الببت الأبيض» في بيان،إن المسؤول الأمريكي، أجاب بـ«النفي» ردا على سؤال حول ما إذا كان البلدين يجريان مباحثات حول إجراء تدريبات نووية مشترك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«سول» و«واشنطن» تجريان مشاورات حول تبادل المعلومات

وأشارت كبيرة سكرتيري الرئاسة الكورية الجنوبية، للشؤون الصحفية «كيم أون هي» في بيان، إلى أن مصطلح تدريبات نووية مشتركة يستخدم فقط بين القوى النووية، مضيفة إن عندما سأل مراسل وكالة «رويترز» للأنباء، بايدن عما إذا كانت هناك مناقشات تدريبات نووية مشتركة جارية، كان عليه الإجابة بـ «لا».

وأوضحت «هي»، أن البلدان يجريان مشاورات حول تبادل المعلومات والتخطيط المشترك، فيما يتعلق بتشغيل الأصول النووية الأمريكية للرد على أسلحة كوريا الشمالية النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.