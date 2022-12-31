تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية.. سقطت في بحر اليابان

كشفت كوريا الجنوبية واليابان، تفاصيل حول إطلاق الجارة الشمالية صواريخ باليستية باتجاه «بحر اليابان»، في وقت سابق من اليوم السبت.

عملية إطلاق الصواريخ من «بلدة تشونجهوا»

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج» أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» اليوم السبت، وأوضحت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من «بلدة تشونجهوا» بإقليم «هوانجهيه الشمالي» من الساعة الثامنة صباحا، فيما أشار مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية، إلى إطلاق الصواريخ من حوالي الساعة 8:01 صباحًا حتى 8:15 صباحًا يوم السبت من بالقرب من العاصمة «بيونج يانج».

إطلاق الصواريخ يعد الأول منذ 23 ديسمبر الجاري

ويعد إطلاق «بيونج يانج» لـ 3 صواريخ، اليوم السبت، هو رقم 37 في 2022 والأول منذ 23 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية في شنرتها باللغة الإنجليزية.

يقولون إن الصواريخ أطلقت في اتجاه شمالي شرقي وحلقت لحوالي 350 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وأمس الجمعة، أجرت كوريا الجنوبية، بنجاح اختبار مركبة إطلاق فضائية كجزء من جهود«سول» المبذولة لتعزيز قدرات الاستطلاع .وأوضحت «هيئة الأركان المشتركة»، في رسالة نصية، أن مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ الجيش الكوري الجنوبي على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع «واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

أقصى ارتفاع للصواريخ حوالي 100 كيلومتر

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام يابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاء إطلاق صواريخ كوريا الشمالية، في وقت من المتوقع أن تعلن السلطات في «بيونج يانج» أهداف سياسة البلاد لعام 2023 بعد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب «العمال» الكوري الحاكم.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت على بعد 350 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية. وقال مسؤولون بالدفاع اليابانية، إن أقصى ارتفاع للصواريخ قدر بحوالي 100 كيلومتر.

«الأركان المشتركة» تصف إطلاق الصواريخ بالاستفزاز الكبير

وشجبت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، عمليات إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ، ووصفتها بالاستفزاز الكبير الضار بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وخرق واضح لقرارات «مجلس الأمن الدولي».

بدورها، قالت «واشنطن»، إن صواريخ «بيونج يانج» لن تضعف التزام الولايات المتحدة الامريكية بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت «القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ»، إنه بينما لا تشكل عمليات الإطلاق تهديدًا مباشرًا لـ«واشنطن» أو حلفائها، فإنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرامج صواريخ «بيونج يانج» الباليستية.