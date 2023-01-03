«الأرصاد» تعلن طقس اليوم: شتوي بامتياز وأمطار على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ تشهد البلاد أجواءً باردة وسقوط أمطار وشبورة مائية علي مناطق مختلفة، إذ يسود طقس بارد على كل الأنحاء خاصة في فترات الليل والصباح الباكر وفرص كبيرة لسقوط الأمطار على كل المناطق الشمالية من الساحل حتى شمال الصعيد مرورًا بالدلتا والقاهرة ومدن القناه تكون متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.

أمطار على جميع الأنحاء عدا جنوب الصعيد

ومن المنتظر، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى ومنطقة خليج السويس، بينما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري أمطارًا خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا.

وتشهد مناطل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا متوسطة ورعدية وتشهد سلاسل جبال البحر الأحمر، ومدن شمال الصعيد أمطار خفيفة بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد.