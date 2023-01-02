أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة إلى رعدية في بعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، محذرة من سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على بعض المحافظات، وسط تكون الغيوم وطقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» لسقوط أمطار رعدية أحيانا تصل إلى 30% على مدار اليوم

فيما جاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في جنوب الوجه البحري على محافظات «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» وذلك بنسبة 40% تكون رعدية.

وعن فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء على محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ» فإن هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى 60% مع نشاط لحركة الرياح.

وتتعرض بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء إلى سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

وتشهد محافظة البحر الأحمر أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق «حلايب، شلاتين، مرسى علم» وذلك بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.

أماكن سقوط الأمطار غدا في الصعيد

وعن طقس غد في محافظات شمال الصعيد «بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم» تشير التوقعات إلى سقوط أمطار أحيانا تصل إلى 30%، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الثلاثاء تكون معتدلة تتراوح بين 2 إلى 1.5 متر وتكون شمالية شرقية، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاعها إلى 1.75 متر على أن تكون شمالية غربية.