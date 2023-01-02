أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات وخريطة الأمطار، موضحة أن البلاد تشهد موجة من الطقس السيئ غدا، وتباين درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية صباحا والغيوم الجزئية على مدار اليوم، وسط سقوط أمطار تكون غزيرة إلى رعدية في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات وخريطة الأمطار

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات وخريطة الأمطار تتضمن سقوط أمطار لليوم الثالث على التوالي، مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تكون ممطرة على بعض المناطق شمال البلاد.

حالة الطقس في المحافظات يوم الثلاثاء

كما تشير التوقعات أن ذروة سقوط الأمطار تكون غدا الثلاثاء، حيث تسقط أمطار غزيرة ورعدية بنسبة تصل إلى 60% وذلك في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، وعدة مناطق هي «السلوم، العملين، الحمام»، كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40%، وتمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متفاوتة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس في المحافظات وخريطة سقوط الأمطار يوم الأربعاء، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40 إلى 50% على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة على المحافظات، وتشهد طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة الكثيفة والغيوم الجزئية.