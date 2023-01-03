«الصحة»: إنشاء 20 مركزا لعلاج طيف التوحد في المحافظات خلال 5 سنوات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء مركز متكامل للعلاج النفسي وعلاج الإدمان، ليصبح نقطة ارتكاز أساسية لعلاج غير القادرين، وذلك وفقًا لاستراتيجية الوزارة للارتقاء بصحة المواطنين.

«عبدالغفار» يجتمع مع قيادات الوزارة

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على خطة عمل أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لعام 2023، والتي تتضمن مستويات ونوعيات الخدمات المطورة للخدمات التي تقدمها الأمانة سواء خدمات مجتمعية، أو التي تُقدم عن بعد، أو البرامج والمبادرات الصحية، فضلاً عن خطة الإنشاءات والتطوير، مؤكدًا أن الخطة تتسق مع المعايير العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

إنشاء مراكز لعلاج طيف التوحد بالمحافظات

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاطلاع على خطة الأمانة، الخاصة بإنشاء مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، حيث من المقرر إنشاء 20 مركز بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات، موجهاً بسرعة الانتهاء من إنشاء وافتتاح تلك المراكز، لافتاً إلى تقديم تدريبات لمقدمي الخدمة على اكتشاف وعلاج طيف التوحد.

الاطلاع على خطة تدريب العاملين بالمستشفيات

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول الاطلاع على الخطة التنفيذية الخاصة بتدريبات العاملين بمكاتب خدمة المواطنين بالمستشفيات، والذي يستهدف استقبال المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وشكواهم، مشيراً إلى العمل على 4 مراحل تضم كافة محافظات الجمهورية تباعًا، من خلال محاضرات نظرية وورش عمل بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وبمراكز التدريب بالمحافظات.

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة إعداد خطة متكاملة للميكنة والرقمنة لكافة قطاعات وهيئات الوزارة للبدء في تنفيذها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها قطاع الرقابة والمتابعة، لضمان استدامة متابعة المنظومة الصحية وتقييمها دورياً والوقوف على أوجه التقصير والعمل على حلها، فضلًا عن عقد دورات تدريبية لكافة فرق المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.