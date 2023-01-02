وزير الصحة: لم نرصد إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوضع الحالي لمتحور فيروس كورونا الجديد مستقر، ولم يتم رصد حالات مصابة به في مصر، مشيرًا أن الحالات الموجودة يتمّ متابعتها بشكل منزلي، ولم يتم رصد حالات تحتاج إلى العناية المركزة.

المتحور الجديد سريع الانتشار

وأكّد وزير الصحة، في بيان، أن المتحور الموجود في بعض الدول يتميز بسرعة الانتشار، ولكنه بسيط ولا يوجد له آثار تسبب القلق، لأنه متحور فرعي.

وعن أعراض المتحور الجديد، قال وزير الصحة إن أعراضه تتمثل في «رشح، ارتفاع درجة الحرارة، تكسير في العظام».

الكمامة للوقاية من الفيروس

وأوضح «عبد الغفار» أن الأعراض تنتهي من 4 إلى 5 أيام، ولا تسبب دخول المستشفى، كما لا تتسبب في حدوث وفيات، مشيرا إلى أنه للوقاية من الأمراض لا بد من ارتداء الكمامة للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.