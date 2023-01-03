«أوهمهم بأرباح كبيرة».. تفاصيل حبس المتهم بالنصب على المواطنين بعين شمس

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في منطقة عين شمس بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، ملابسات الواقعة، بعدما قدم 12 مواطنا بلاغاً بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم في منطقة عين شمس، بعدما أوهم أنه مدير إحدى شركات التوريدات، وأنه لديه مشروع بمجال كل من تجارة وتغليف العقاقير، على أن يحصلوا على نسبة شهرية من الأرباح، ولكنه لم توقف عن سدادها ولم يرجع الأموال إليهم مرة أخرى.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم، واعترف بكافة الاتهامات المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالنصب على المواطنين في عين شمس، فيقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه نص المادة 336 من قانون العقوبات، كالتالي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».