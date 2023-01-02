مصرع شاب سقط من الطابق الـ 12 في عين شمس.. «كان بيحتفل برأس السنة»

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة في مستشفى عين شمس الأردني، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق 12، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكذلك أخذ عينة من المتوفى لتحليل مخدرات؛ لبيان إذا كان المتوفى وقت الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من دمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى عين شمس الأردني يفيد بوفاة شاب متأثرا بإصابته بادعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات

وكشفت التحريات، أن الشاب المتوفى كان في حالة سكر ليلة رأس السنة، وتبين أنه أثناء تواجده في شرفة الشقة الخاصة به اختل توازنه وسقط من الطابق الـ 12، وتم نقله إلي مستشفى عين شمس الأردني لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.