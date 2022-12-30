العثور على جثة مسن داخل منزله في ظروف غامضة بـ عين شمس

تكثِّف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن، مخنوقا داخل منزله في عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وطلبت إجراء تحليل مخدرات للمتوفى وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر للواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة شقيقة المتغيب منذ 3 أيام والكائنة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شقيقه ويدعى «ماجد.ز»، في العقد الخامس من العمر، وفي حالته تعفن رمي، كما تبين وجود ملاية السرير حول رقبة المتوفى.

3 أيام من الغياب

وبسؤال شقيق المتوفى قال إنه من يوم الاثنين الماضي يتصل بشقيقه هاتفيا ولكن دون رد، مضيفا أنه مساء أمس ذهب إلى شقة شقيقه وأثناء الوقوف على باب الشقة وجد رائحة كريهة تخرج من الشقة، وعلى الفور قام بالإبلاغ عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.