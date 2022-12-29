تفاصيل مقتل شاب على يد سباك بسبب حنفية في عين شمس

اعترف السباك المتهم بقتل شاب يدعي «هشام.م» 45 سنة، في منطقة عين شمس، أمام جهات التحقيق، بتفاصيل الواقعة، وقال المتهم إن المجني عليه طلب منه تركيب خلاط بالحمام الخاص في شقته.

وتابع المتهم بأنه بعد الانتهاء من تركيب الخلاط، وجد المجني عليه يدفع له مبلغا غير المتفق عليه بزعم أنه لم يستغرق وقتا كثيرا في تركيب خلاط الحمام.

بداية الخلاف

وأوضح المتهم أنه رفض أخذ المبلغ، ونزل من الشقة معتقدا أن المتهم سيتراجع ويدفع له ما تم الاتفاق عليه، لكن المفاجأة أنه لم يتراجع وتركه ينزل من الشقة وأغلق الباب وراءه.

وأضاف المتهم أنه ظل في الشارع يوجه له السباب والشتائم حتى نزل إلى الشارع لكي يتشاجر معه، وأوضح المتهم أنه أخرج مطواة من ملابسه بقصد إصابته بإصابات سطحية على رأسه إلا أن المطواة اخترقت رأسه.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من أحد المستشفيات بوفاة شاب داخل غرفة الرعاية المركزة إثر إصابته بـ3 طعنات في الرأس، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «هشام.م» 45 سنة، عامل، وكشفت التحريات عن أنّ سباك وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على حساب تركيب خلاط حنفية، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.