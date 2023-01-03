جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي الفني في أسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
10:28 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
مديرية التعليم بأسيوط
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفني في جميع التخصصات، سواء عام أو مهني، للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 يناير المقبل.
جدول امتحانات الصف الأول «عام»
- الخميس 5 يناير الفترة الأولى امتحان التربية الدينية، والفترة الثانية امتحان اللغة العربية.
- الثلاثاء 10 يناير الفترة الأولى امتحان لغة إنجليزية الفترة والثانية امتحان الكيمياء.
-الخميس 12 يناير الفترة الأولى امتحان فيزياء عامة والفترة الثانية امتحان تربية وطنية.
- الأحد 15 يناير امتحان رياضيات عامة بالفترة الأولى و امتحان دراسات اجتماعية بالفترة الثانية.
جدول امتحانات الصف الأول «النظام المهني»
- الخميس 5 يناير الفترة الأولى امتحان التربية الدينية والفترة الثانية امتحان لغة عربية.
- الثلاثاء 10 يناير الفترة الأولى امتحان امن صناعي و الفترة الثانية امتحان لغة إنجليزية.
الخميس 12 يناير امتحان تراكيب النسيجية لتخصص تريكو وامتحان خامات كهربائية اتخصص كهرباء.
- الأحد 15 يناير امتحان مبادئ الرسم الفني.
- الثلاثاء 17 يناير الفترة الأولى امتحان الفيزياء و الفترة الثانية امتحان رياضيات .
- السبت 21 يناير امتحان أساسيات الهندسة الكهربائية لقسم كهرباء و امتحان تكنولوجيا الخامات والآلات والمعدات والصيانة لتخصص تريكو و امتحان تكنولوجيا لتخصص سباكة وأعمال صحية.