جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي الفني في أسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفني في جميع التخصصات، سواء عام أو مهني، ‏للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الأول «عام»

- الخميس 5 يناير الفترة الأولى امتحان التربية الدينية، والفترة الثانية امتحان اللغة العربية.

- الثلاثاء 10 يناير الفترة الأولى امتحان لغة إنجليزية الفترة والثانية امتحان الكيمياء.

-الخميس 12 يناير الفترة الأولى امتحان فيزياء عامة والفترة الثانية امتحان تربية وطنية.

- الأحد 15 يناير امتحان رياضيات عامة بالفترة الأولى و امتحان دراسات اجتماعية بالفترة الثانية.

جدول امتحانات الصف الأول «النظام المهني»

‏- الخميس 5 يناير الفترة الأولى امتحان التربية الدينية والفترة الثانية امتحان لغة عربية.

- الثلاثاء 10 يناير الفترة الأولى امتحان امن صناعي و الفترة الثانية امتحان لغة إنجليزية.

الخميس 12 يناير امتحان تراكيب النسيجية لتخصص تريكو وامتحان خامات كهربائية اتخصص كهرباء.

- الأحد 15 يناير امتحان مبادئ الرسم الفني.

- الثلاثاء 17 يناير الفترة الأولى امتحان الفيزياء و الفترة الثانية امتحان رياضيات .

- السبت 21 يناير امتحان أساسيات الهندسة الكهربائية لقسم كهرباء و امتحان تكنولوجيا الخامات والآلات والمعدات والصيانة لتخصص تريكو و امتحان تكنولوجيا لتخصص سباكة وأعمال صحية.