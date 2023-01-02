محافظ أسيوط يناقش موقف تنفيذ مشروعات «الصحة» و«التعليم» بالقرى والنجوع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التنسيق بين قطاعي الصحة والتعليم لتنفيذ حملات ومبادرات مختلفة للطلاب بمدارس المحافظة للمراحل التعليمية المختلفة، مثل الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وشلل الأطفال وحملات التطعيم المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين والوقاية من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وعبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

حملات ومبادرات طلابية

واستعرض اللقاء ما تم تنفيذه وإنجازه خلال الفترة الماضية من حملات ومبادرات، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاعين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

تطوير الخدمات المقدمة

ووجه محافظ أسيوط بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروعات القطاعين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، طبقًا للشروط ومعايير الجودة ووفقا للجداول الزمنية المحددة، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاهتمام بالعملية التعليمية على أكمل وجه، خاصة بالأماكن والقرى البعيدة، مؤكداً على متابعته المستمرة سواء بالمرور الميداني أو عقد اللقاءات والاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء لكافة القطاعات للوقوف على نسب تحقيق المستهدف والاطمئنان على وصول الخدمات للمواطنين بشكل لائق، وتذليل أية عقبات وإزالة المعوقات بشكل فوري.

تتظيم الأسرة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم حملات للتوعية بتنظيم الأسرة وختان الإناث والزواج المبكر، بالتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في هذا الشأن، لنشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية، بالإضافة إلى حملات شلل الأطفال التي تم تنفيذها لحماية ووقاية الأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، فضلاً عن الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

الكشف المبكر للطلبة

وأشار «سعد» إلى فعاليات السنة الخامسة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا استكمال الفحص الأولي للصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة (ريف وحضر)، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون والتشبيك بين كافة الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد للوقوف جنبا إلى جنب بجوار مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة، وإنجاح الفعاليات المختلفة ومتابعة أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الحملات والمبادرات وتقديم مستوى أفضل للخدمات.