محافظ أسيوط يبحث استئناف عقد جلسات «الحوار الوطني من أجل مصر»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع الشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمحافظة، استئناف جلسات وفعاليات «الحوار الوطني من أجل مصر»، والجاري تنفيذه بالمراكز والقرى.

تنفيذ أنشطة وفعاليات

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ولقاءات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد مزيد من الجلسات لمناقشة القضايا المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

تذليل العقبات

وأكد محافظ أسيوط، تذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم لتنفيذ وتنظيم مزيد من اللقاءات والمؤتمرات بالمراكز والقرى، للاستماع لفئات المجتمع المختلفة بكل ربوع المحافظة، وتنفيذ حوار مجتمعي والاستماع للطلبات والأراء والمقترحات والأفكار المختلفة من الشباب ووممثلي المؤسسات المختلفة، وتنفيذ ما يتناسب مع الواقع على أرض المحافظة في ظل الحوار الوطني مع الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، وذلك لدعم جهود التنمية والنهوض بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

ولفت إلى أهمية زيادة الوعي والتوعية بقضايا المواطنة والثأر والزيادة السكانية، والتأكيد على استمرار تحقيق الأمن والسلام المجتمعي، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.