النطق بالحكم على المتهم بقتل صديقه في حلوان بعد قليل

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، بالحكم على ميكانيكي بتهمة قتل صديقه وإلقاء جثته في القمامة بسبب خلافات مالية في حلوان، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ورود رأي المفتي

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر عمر عاشور، قد أجلت الجلسة الماضية إلى اليوم، للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.

مخطط الجريمة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 13422، جنح قسم حلوان لسنة 2022، المقيدة برقم 918 لسنة 200 كلي حلوان، أنّ المتهم «هشام. ع، 35 عامًا» أقدّم في 10 مارس 2022، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، على قتل المجني عليه «أحمد إبراهيم أحمد، الشهير بأبو يوسف»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة ونفذ جريمته.