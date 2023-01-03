محافظ أسيوط: ندعم ذوي الهمم ليصبحوا قوة فاعلة في المجتمع

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمقر المرسى السياحي بحديقة الفردوس، بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة بفئة ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوي الهمم وتوفير المناخ الملائم لهم ودعمهم نفسيًا ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعادل طلعت وكيل مديرية الشباب والرياضة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومحمود ياسين رئيس حي شرق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فقرات فنية وغنائية

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ محمود عبدالصبور تلاها كلمات لبعض الحضور ثم عروض لفقرات فنية وغنائية تجسد رسالة أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة أصحاب همم ومواهب متميزة بالإضافة إلى تعزيز حب الوطن وتنمية روح الانتماء لديهم.

مشاركة الألعاب

وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ أسيوط عددًا من الأنشطة الرياضية لذوي الهمم وشاركهم في ألعاب تنس الطاولة والكرة الطائرة، كما تفقد نشاطات الرسم والتلوين من إبداعات ذوي القدرات الخاصة وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، كما وزع عليهم بعض الهدايا وشهادات التقدير المختلفة وميداليات للمتميزين رياضيًا.

اليوم العالمي لذوي القدرات

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة ومشاركة أبنائه فرحتهم، مقدماً التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوقهم ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، لافتًا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكاناتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم الإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة.

تقديم خدمات حقيقية

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات حقيقية وفاعلة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من توصيات خلال الاحتفالية الكبرى «قادرون باختلاف».

ونوه بأن ملف دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة حيث يتم توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم في كافة المنشآت والمشروعات الخدمية وخاصة الجديدة التي تم إنشاؤها أو الجاري تنفيذها وذلك لتوفير كافة وسائل الراحة وتسهيل حركة السير لهم ومحاولة دمجهم في الحياة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة المهمة بالمجتمع، وتذليل العقبات التي قد تواجههم لتعليمهم وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم.