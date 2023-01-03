  القوات الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع روسية عسكرية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، شن 18 غارة على مواقع وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات تابعة للقوات الروسية، كما صدت قوات الدفاع هجمات مضادة بالقرب من 13 مستوطنة في دونباس خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن هيئة الأركان العامة: «يواصل الروس شن عدوان واسع النطاق ضد أوكرانيا، في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقوانين وأعرافها».

وشنت القوات الروسية، 6 هجمات صاروخية، و52 ضربة جوية، و77 هجوما من طراز ميلرز خلال اليوم الماضي، حيث استهدفت البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار الـ27، التي تم إطلاقها من طراز شاهد -136.

وقال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن «نجاحهم أثبت فشل تكتيك روسيا في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعدما عززت كييف دفاعاتها الجوية».

روسيا ربما تخطط لحملة هجمات مطولة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «روسيا ربما تخطط لحملة مطولة من الهجمات بطائرات شاهد دون طيار، لاستنفاد طاقة أوكرانيا»، موضحا أن روسيا تحاول إرهاق أوكرانيا بسلسلة مطولة من الهجمات بالطائرات المسيرة.

وأكد ضرورة التضامن بكل الوسائل، لإفشال هذا المسعى، مثلما أفشلوا المساعي الأخرى، مضيفا: «حان الوقت الآن لينتبه جيدا كل من يشارك في حماية الأجواء».

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم، إن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية بلدتي نيكوبول وبوكروفسك التابعتين للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة.

وذكر ريزنيشنكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية، أن قصف نيكوبول لا يتوقف، وقد ضربت أنظمة جراد الروسية والمدفعية الثقيلة المنطقة مرتين خلال الليل، وسقطت أكثر من 20 قذيفة في نيكوبول وبلدة بوكروفسك، بينما لم يصب الناس بأذى.

وأضاف المسئول الأوكراني، أن ممثلي خدمة الطوارئ الحكومية يقومون حاليًا بفحص المناطق المتضررة، ويحققون في عواقب الهجمات، متابعا بأنه تم الإعلان، في مناطق عديدة، عن حالة التأهب للغارات الجوية مرة واحدة فقط، لكن لم تكن هناك حالات طارئة والآن الوضع هادئ».

تدمير 50% من بنية الطاقة التحتية

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأوضحت السلطات، أن أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا «ديتيك» أصدرت بيانا، يؤكد استمرار عمليات انقطاع الكهرباء في العاصمة كييف.