موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. استعدادات مكثفة وغرفة لرصد المشكلات

حددت المديريات التعليمية، موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، للفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2023 بمحافظة القاهرة، و21 يناير بمحافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول، حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض.

وأكدت المديريات التعليمية، تشكيل غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية، لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحان الصف الثالث الإعدادي، ومتابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة، على مدار الساعة، وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

- يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.

- يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير2023، امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير2023، امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء الموافق 25 يناير2023، امتحان مادة العلوم.