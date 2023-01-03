موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. شكل ومواصفات الأسئلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، يوم 10 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام الكتاب المفتوح open book، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة، ويسلمه للملاحظ في نهايته.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. الوقت المخصص يناسب الإجابة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن اسئلة الامتحانات تقيس القدرات العقلية وخالية من أي أخطاء لغوية وتقيس نواتج التعلم الحقيقية، ويتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وشددت الوزارة، على الالتزام بالمستويات المعرفية بامتحانات الثانوية العامة «30% للفهم، و40% للتطبيق، و30%؜ لحل المشكلات والإبداع»، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويحصل الطالب المجتهد على حقه.

التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

- الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة.

- تصحيح الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح، وإرسالها لاثنين من المصححين.

- الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها، بحيث لا تحتمل التأويل وإجابة واحدة صحيحة، لا يختلف عليها المتخصصين في المادة.

- الأسئلة المقالية ستكون من النوع القصير، وأن تكون محددة وواضحة، والإجابة عليها قصيرة.

- أن يكون نموذج الإجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة، وأن يجرى توزيع الدرجات على خطوات الإجابة، وليس الناتج النهائي فقط.

- تشكيل لجنة من 10 خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة، سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم الامتحان.