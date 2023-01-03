توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن التقديم للإعارات الخارجية.. 100 جنيه رسوم

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن الإعارات الخارجية للعام الدراسي الجديد بعد فتح باب التقديم، مؤكدة أنه لا يجوز التقدم للإعارة للحاصلين على إجازة بدون مرتب حضانة أو سياحة أو رعاية أو دراسة بالداخل وعدم الخلط بين إجازة المرافقة وإجازة التعاقد، فتكتب الإجازة الخاصة بالتعاقد فقط في خانة التعاقدات ومن سبق إعارتهم للعمل بالسودان يقولون المدة والأمر التنفيذي بالبطاقة ولا يجوز التقدم الوافدين من بعثات تدريبية للخارج بعد انقضاء المدة التي تعهدوا بها للعمل بالوزارة.

التقديم في الإعارات الخارجية .. 100 جنيه رسوم

وأضافت المديريات التعليمية، يحصل من المتقدم للإعارة الخارجية رسم 100 جنيه بإيصال 123 تربية وتعليم وتورد المدرسة المبالغ المحصلة للإدارة التعليمية بتوريد المتحصلات دفعة واحدة إلى خزينة المديرية على حساب الغزالة الموحد ويخضع ذلك للتفتيش المالي والإداري وفي حالة التقدم للدول غير الناطقة باللغة العربية يتم توريد مبلغ 100 جنيه مرة أخرى.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن المتقدم يكتب طلب الإعارة والبطاقتين بخط يده وتكتب الوظيفة الاصلية والمرحلة الأصلية وليس التي يعمل بها بالندب واسم المدرسة التي يصل بها كاملا مع توضيح نوعيتها.

إرفاق طلب الإعارة اقرار بالتخصص

-على المتقدم ارفاق صورة للمؤهلات الدراسية الحاصل وصورة من جواز السفر حديث إن وجد وصورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة قرار التعيين وقرار استلام العمل والشهادة الصحية واقرار بموافقة الزوج للإناث وجميعهم مختوم بالشعار صورة طبق الأصل .

وأكدت المديريات علي ضرورة ارفاق طلب الإعارة اقرار بالتخصص الذي يقوم بتدريسه معتمد من موجة المادة بالنسبة لمعلمي الثانوي (الكيمياء وفيزياء واحياء وجغرافيا والتاريخ)، مشيرا إلي أن كل إدارة تحدد أخر موعد لاستلام طلبات الاعارة من المتقدمين إليها.