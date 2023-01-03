تسليم 61 وحدة صناعية مجهزة لـ54 مستثمرا في أسيوط

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الجديد، بمركز أبنوب، مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية لعدد 54 مستثمرًا، وذلك في إطار جهود الدولة للإسراع في التنمية وخاصة في قطاع الصناعات الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق للمستثمرين للبدء فورًا في مشروعاتهم وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وإسماعيل أبوالليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمستثمرين المستفيدين من المبادرة وأسرهم، ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية بأسيوط.

البدء في العمل والإنتاج

وسلم محافظ أسيوط المستفيدين العقود النهائية ومفاتيح الوحدات للبدء في العمل والإنتاج وتحاور معهم عن الأنشطة المخصصة لهم، وطالبهم بالجد والعمل والاجتهاد، مشددًا على أن التميز والنجاح لا يأتي من فراغ بل يأتي من العمل المستمر والدؤوب والمثابرة والتصميم على النجاح فبالإرادة والعزيمة يتحقق كل شيء بتوفيق الله ـ عز وجل معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مؤكدًا أن تسليم الوحدات لصغار المستثمرين اليوم بداية واعدة ومشجعة على مواصلة العمل لتسليم دفعات جديدة من الوحدات للمستثمرين الجادين، داعيًا مستثمري المحافظة ورواد الأعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.

مجمعات صناعية مجهزة

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بكافة المرافق، بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية وخاصة في الصعيد، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيًا على مستوى الجمهورية توفر وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين وبمساحات متعددة تناسب مختلف النشاطات وتم عمل تيسيرات غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات واستيعاب العديد من أصحاب الصناعات الصغيرة، لافتا إلى أنه تم طرح الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بعرب العوامر بمركز أبنوب بنظام الإيجار أو التمليك في أغسطس الماضي 2022.

272 وحدة صناعية

وأوضح اللواء عصام سعد أن المجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية، ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية، أقيمت على مساحة 71.4 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية وفرت العديد من المزايا في هذه الوحدات حيث أنها جاهزة التشطيبات، ولها تمويل ميسر للآلات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إمكانية حصول المستمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى فضلا عن تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، علاوة على إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، لافتا إلى أن الوحدات الصناعية تعتبر المحرك الأساسي والمغذي الرئيسي للمشروعات الكبرى مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جهاز تنمية المشروعات

وأشار إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط إلى استمرار التقديم على الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي حتى نفاد الوحدات المطروحة، على أن يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية وفروعها، وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانوني الأصلي للشركة) وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني الصناعي.