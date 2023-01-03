«متحدث أسيوط»: دعم مالي كبير لزيادة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

قالت أمل جميل المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، إنّ محافظة أسيوط تحظى بدعم مالي كبير يمكن من خلالها زيادة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

مشروعات بتكلفة 4.8 مليار جنيه

وأضاف «جميل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «ننفذ مشروعات بتكلفة 4.8 مليار جنيه، ووصلنا في مبادرة تطوير الريف المصري إلى 2.7 مليار جنيه بخلاف الوصلات حيث يمكننا جني ثمار ما عملنا عليه خلال عام».

أكثر من حزمة لتحسين جودة المياه والصرف

وتابع: «كما بدأنا العمل مع الوادي الجديد، وقدمنا أكثر من حزمة لتحسين جودة المياه والصرف، حيث عملنا في إطار توسع المحطات والإحلال والتجديد والمد والتدعيم والآبار وأجهزة القياس والفاقد».

هذا الأمر يجعلنا نقدم الخدمات التي لم نكن نقدمها بشكل جيد

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، «هذا الأمر يجعلنا نقدم الخدمات التي لم نكن نقدمها بشكل جيد، وهناك طفرة في قطاع الصرف الصحي بالمحافظة، وفي مبادرة تطوير الريف المصري خدمنا 7 مراكز، والبشرى الجديدة هي أننا سنعلن عن الـ4 مراكز الأخرى، وبذلك نكون قد غطينا كل المحافظة».