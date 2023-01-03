وزير التعليم العالي: الجامعات الخاصة والأهلية تستوعب أعداد الطلاب المتزايدة

أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي التي أسهمت في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، واستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر.

وأشار وزير التعليم إلى أنَّ عدد الطلاب المُستجدين بـ الجامعات الخاصة والأهلية، والأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية لعام 2022 بلغ 72 ألفًا و792 طالبًا، موضحًا بدء الدراسة في 4 جامعات خاصة جديدة خلال عام 2022، وهي: جامعة الصالحية الجديدة، وتضم كليتي: (الصيدلة، والإدارة والاقتصاد الدولي)، وجامعة بدر بأسيوط، وتضم كليات: (العلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والقانون، والتكنولوجيا الحيوية)، وجامعة الحياة، وتضم كلية العلاج الطبيعي، وجامعة مايو، وتضم كليات: (السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، الهندسة).

وأضاف «عاشور» أنَّه تمّ بدء الدراسة في 7 كليات جديدة بجامعات قائمة خلال عام 2022 وهي كليات: (العلاج الطبيعي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الفنون الجميلة بجامعة النهضة، وكليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والألسن واللغات التقنية بالجامعة المصرية الروسية، والفنون الجميلة بجامعة الجيزة الجديدة، والتمريض بجامعة سفنكس)، لافتًا إلى صدور قرارين جمهوريين بإنشاء الجامعة المصرية بالعلمين، وتضم 8 كليات، وفرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر ويضم 13 كلية.

ومن جهته، أشار محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية إلى بدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا (الدبلوم/ الماجستير/ الدكتوراة) بعدد من كليات الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أنَه في إطار التوسع في استضافة أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، فقد صدر قرار جمهوري باستضافة فرع جامعة نوفا البرتغالية بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية كأحد أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، لافتًا إلى بدء الدراسة ببرنامج الاتصالات والتصميم بكلية الهندسة والعلوم المعمارية فرع جامعة رايسون بمؤسسة الجامعات الكندية خلال عام 2022.

اتفاقيات دولية

وأضاف محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية أنَّه تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الدولية، ومنها: اتفاقية تعاون بين جامعتي النهضة، وNorthern Kentucky بالولايات المتحدة الأمريكية، وبروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة كازان الفيدرالية بكازان روسيا، وجامعة الجلالة الأهلية وجامعة جرينوبل ألب بفرنسا، وغيرها.

بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ببدء الدراسة خلال عام 2022 في 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية) في عدد من البرامج، وسوف تستكمل باقي البرامج لتبدأ بها الدراسة في هذه الجامعات خلال عام 2023.