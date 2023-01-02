الجامعات تحدد ضوابط امتحانات التيرم الأول.. ممنوع الكلام داخل مقر الامتحانات

حددت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عددًا من القواعد لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، للعام الجامعي الجاري، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والخريطة الزمنية للعام الجامعي والتي من المقرر ان تنتهي بالامتحانات للتيرم الأول 26 يناير الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وجاءت أبرز التوجيهات والقواعد التي حددتها الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، التي أصدرَتها الجامعات وفقاً لتقرير صادر من وزارة التعليم العالي و الأعلى للجامعات موزع على الكليات كالآتي:

- عدم التواجد داخل مقار لجان الامتحانات دون أن يكون الطالب حاملًا للبطاقة الشخصية والكارنيه الجامعي.

- عدم اصطحاب الآلات الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان الامتحانات والمخالفة تعتبر حالة غش تعرض صاحبها المسألة القانونية.

- ممنوع اصطحاب الكتب او المذكرات أو أي شيء مكتوب متعلق بالمادة داخل لجان الامتحانات.

- ممنوع اصطحاب التليفونات المحمولة والساعات الذكية واعتبار ذلك وسيلة للغش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- عدم التأخير عن موعد بداية الامتحان بحد أقصى نصف ساعة.

- عدم التحدث مع أي زميل داخل مقار الامتحانات او بجواره

- عدم سؤال الملاحظين في مضمون الأسئلة.

- لا يسمح بدخول الطالب للامتحان بعد مرور 30 دقيقة منه.

- الالتزام بالهدوء داخل مقار الامتحانات.

- التعاون مع الملاحظين عند جمع أوراق الإجابات.

- عند الرغبة في استعارة أشياء من الزملاء أو أي شخص يجب أن تكون عن طريق الملاحظ داخل اللجنة.