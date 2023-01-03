9 تعليمات عاجلة من الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

حددت الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية، مجموعة من الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بها، ومنها عدم اصطحاب الحقائب والأكياس والكتب والمذكرات وأي متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل اللجان إلا في حالة نظام الامتحان بالكتاب المفتوح طبقاً للبيانات المدونة بمظروف الامتحان وبالموافقة المسبة لعميد الكلية.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحسب ما جاء في خطاب الجامعات للكليات، ومنها عدم اصطحاب أجهزة المحمول والآلات الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل اللجان والمخالفة لذلك تعتبر حالة غش تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والتأديبية.

1- تغلق جميع اللجان قبل 10 دقائق من بدء الامتحان ويمنع دخول الطلاب لحين تجهيز القاعة وتوزيع ورق الامتحان، ويسمح للطلاب بالدخول خلال الربع ساعة الأولى، أما بعد ذلك فلا يسمح لهم بالدخول إلا بموافقة رئيس اللجان «مشرف الدور».

2- لا يسمح للطالب بالخروج للحمام في النصف ساعة الأولى نظراً لإمكانية دخول طلاب لقاعات الامتحانات أو في النصف ساعة الأخيرة للاستعداد لتجميع أوراق ولوحات الإجابة ولا يسمح بالخروج من اللجنة لأكثر من طالب في المرة الواحدة وبمراعاة باقي اللجان.

3- عدم التواجد داخل مقار لجان الامتحان دون كارنيه الجامعة أو بطاقة تحقيق الشخصية ولا يسمح للطالب غير الحائز على تحقيق شخصية بدخول لجنة الامتحان إلا بعد تعرف أحد أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو إدارة شئون الطلاب عليه.

ضوابط دخول الكتاب للجان الامتحانات

4- عدم اصطحاب أجهزة المحمول والآلات الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل اللجان والمخالفة لذلك تعتبر حالة غش ثعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والتأديبية وفي حالة الترخيض بدخول الهاتف المحمول يقوم الطالب بغلقه ووضعه في مكان ظاهر وفي حالة وجود هاتف مفتوح أثناء الامتحان يعتبر شروع في غش.

5- عدم اصطحاب الحقائب والأكياس والكتب والمذكرات وأي متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل اللجان إلا في حالة نظام الامتحان بالكتاب المفتوح طبقاً للبيانات المدونة بمظروف الامتحان وبالموافقة المسبقة لعميد الكلية.

6- يوقع الطالب مرة واحدة للحضور في لجنة الامتحان وعدم التوقيع يعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

7- في حالة حدوث واقعة شغب داخل اللجنة أو التحدث مع أي زميل داخل مقار اللجان لأي سبب يتم إنذار الطالب وفي حالة التكرار يعتبر الطالب في حالة غش مؤثم قانونياً.

8- لا يسمح بالخروج من مقار لجان الامتحان قبل مضي نصف الوقت على الأقل وبموافقة رئيس اللجان ومشرف الدور أو من ينوب عنه ولا يسمح بتبادل الأدوات حيث يعتبر إخلالاً بالنظام العام.

9- في حالة حدوث واقعة غش بمستندات أو دون يُخطر المراقب رئيس اللجان أو مشرف الدور أو عميد الكلية للتحقق من الواقعة ويحرر رئيس اللجان أو مشرف الدور محضراً يوقع عليه جميع المراقبين ويرفع إلى عميد الكلية للاعتماد ويحول الطالب والمحضر إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري وفي حالة ثبوت الواقعة يعتبر الطالب راسباً في الامتحان ويحول إلى مجلس التأديب.