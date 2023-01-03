«كاسبرسكي» تطلق برنامج تدريبي في الأمن الرقمي حول «الهندسة العكسية»

يعد قطاعات الأمن الإلكتروني والرقمي من المجالات الأكثر انتشارا وطلبا في العمل في الوقت الحالي على مستوى العالم، خاصة في ظل وجود كيانات تقود حملات تهكير وسرقة للكثير من المعلومات.

دورة تدريبية مختصة بالهندسة العكسية

لبناء مهندسين قادرين على تحدي مثل هذه الكيانات والأشخاص قامت شركة «كاسبرسكي»، العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني بالإعلان عن توفير دورة تدريبية مختصة بالهندسة العكسية، وأضافتها إلى محفظة برامجها التدريبية التخصصية xTraining المتنامية باستمرار والمعروفة في مجال الأمن الرقمي.

وأكدت الشركة أن الدورة الجديدة التي تحمل العنوان «الهندسة العكسية 101»، تتيح لمختصي تقنية المعلومات رفع مهاراتهم من خلال المعرفة الشاملة، ما يمنح المتدربين أفضل بداية لمسيرتهم المهنية في مجال الهندسة العكسية.

الحوادث الرقمية أهمّ المخاطر التجارية

وتصدرت الحوادث الرقمية تصنيفات أهمّ المخاطر التجارية في العام 2022، وتُعتبر دراسة الشفرات البرمجية الخاصة بالبرمجيات الخبيثة مهمّة لفهم طريقة عملها، وامتلاك القدرة على الاستجابة الفورية لها وزيادة الفعالية في حماية المؤسسات من أخطارها.

وتغطي الدورة الجديدة كلاً من الأساسيات النظرية وحالات الهندسة العكسية العملية، وفيها ينتقل المتعلمون تدريجياً من المفاهيم الأساسية وعبر تعليمات «إنتل»، Intel الخاصة بالتجميع، واصطلاحات الاتصال وأنواع الذاكرة المميزة، والتحليل القابل للتنفيذ وغيرها، وصولاً في النهاية إلى إجراء عكس لأصل البرمجيات الخبيثة وترسيخ معارف المتدربين ومهاراتهم.

وتقدّم مقاطع فيديو جيّدة الإعداد، والكثير من الممارسات حول مقتطفات التعليمات البرمجية المتاحة في مستودع GitHub، تعليماً فعالاً، كما أن تقديم الدورة عبر الإنترنت عند الطلب يسمح للمؤسسات بتحسين مهارات موظفيها دون مقاطعة أعمالهم.

أهمية الدورة

وقال إيفان كوياتكوفسكي، الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي، إن الهندسة العكسية مهارة يصعب إتقانها، خاصة للمبتدئين في مجال الأمن الرقمي، موضحاً أن دورة «الهندسة العكسية 101»، الجديدة تأتي على أمل معالجة هذه الفجوة، من خلال تمكين المشاركين من دراسة هذا الموضوع من دون أية شروط مسبقة، عدا عن التمتع ببعض المعرفة الأساسية في تطوير البرمجيات.

وأضاف: «تشتمل الدورة على جميع النظريات المطلوبة، لكنها تهدف في جوهرها إلى تقديم الخبرة العملية، لذلك نأمل في أن تساعد العديد من الأفراد الموهوبين على الانضمام إلى منظومة الأمن الرقمي».

يمكن للراغبين التسجيل في دورة «الهندسة العكسية 101»، عبر موقع الشركة الإلكتروني.